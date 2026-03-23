Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал популярность автомобилей Bentley на Украине.

«Bentley популярны на Украине», — написал он в соцсети X, комментируя публикацию директора компании Ричарда Леопольда.

Так спецпредставитель президента РФ отреагировал на данные о том, что подразделение Bentley в Киеве заняло третье место по продажам автомобилей бренда в Европе по итогам 2025 года. Согласно статистике, украинская столица уступила только итальянской Падуе и нидерландскому Роттердаму.

Всего в 2025 году на Украине было продано 20 премиальных седанов Bentley. Стоимость каждого составляла от 16,5 до 18,4 миллиона гривен, что эквивалентно 400–450 тысячам долларов. При этом, как отмечается, организаторы церемонии предпочли удалить слайд с указанием Киева из фотоотчёта.

Ранее Дмитриев указал на то, что СМИ на Западе умалчивают правду об энергетическом кризисе и скрывают собственные ошибки. Он отметил, что Запад очень медленно осознаёт новую энергетическую реальность. По его мнению, бюрократы скрывают плохие новости, пока не иссякнут ресурсы.