Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 20:39

В Петербурге у ученика школы №204 выявили корь

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге выявлен случай кори у ученика школы №204 в Центральном районе города. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Межрегиональное управление взяло ситуацию под контроль.

«В связи с регистрацией случая кори у учащегося ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга Межрегиональным управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в заявлении.

Ранее корь была обнаружена у студента Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске. В корпусе был введён масочный режим, чтобы не допустить распространения инфекции. Маски обязаны были носить все — студенты, преподаватели и персонал.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
