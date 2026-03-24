Собянин сообщил об уничтожении шестого БПЛА, летевшего на Москву

«Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. <....> Отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Атака беспилотников на Москву началась около 23:58 по местному времени. Сначала власти сообщили об уничтожении одного дрона. Спустя примерно 14 минут поступила информация о перехвате ещё двух беспилотников. Системы ПВО продолжили работу в усиленном режиме. На фоне атаки в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры приняли для обеспечения безопасности полётов.