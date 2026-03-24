Подразделения группировки «Южная» за сутки уничтожили 59 блиндажей и укрытий ВСУ

Подразделения группировки войск «Южная» за сутки уничтожили десятки укрытий Вооружённых сил Украины (ВСУ) и объекты связи противника. Удары наносили на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, в работе участвовали войска беспилотных систем. Военные поразили пункты управления, средства связи и технику противника, а также сбили беспилотники.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 12 антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, 8 НРТК. Поражено 2 пункта управления БПЛА, а также 59 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 6 беспилотников противника», — говорится в сообщении.

Астафьев уточнил, что удары пришлись по объектам, связанным с управлением и размещением личного состава.

Военнослужащие группировки войск «Север» за минувшие сутки также поразили значительное количество воздушных целей и объектов инфраструктуры противника. В их числе оказались 215 беспилотников самолётного типа и 42 тяжёлых боевых квадрокоптера модели R-18. Кроме того, подразделениям группировки удалось вывести из строя 32 пункта управления беспилотной авиацией, а также три наземных ретранслятора.