Тело нижегородского блогера найдено в «русской деревне» на Гоа

На популярном индийском курорте Морджим обнаружили тело 49-летнего Василия. Мужчина приехал из России и снимал комнату в месте, которое часто называют «русской деревней» из-за большого числа соотечественников, пишет SHOT.

Тревогу поднял владелец жилья, когда жилец перестал выходить на связь. Хозяин недвижимости долго пытался достучаться до арендатора, но, не получив ответа, обратился в правоохранительные органы.

Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь. Внутри помещения они нашли бездыханное тело туриста. Сейчас индийские специалисты проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства случившегося, однако точная причина смерти пока не установлена.

Известно, что ранее мужчина проживал в Нижнем Новгороде. Согласно данным профильных ведомств, еще с 2012 года путешественник состоял на учёте у нарколога.

Погибший активно вел собственный блог о поездках. Свой последний ролик автор опубликовал, находясь в индийском храме. В настоящий момент сотрудники полиции пытаются найти зацепки, которые прольют свет на произошедшее.

Ранее в провинции Районг на востоке Таиланда найдено тело 41-летнего гражданина России. Погибшим оказался Вадим Ли 1984 года рождения. В кармане мужчины спасатели нашли предсмертную записку на русском языке.