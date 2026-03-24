Политолог объяснил, почему реформа НАТО станет ударом по Старому Свету

В новой стратегии нацбезопасности США предлагается реформировать НАТО, фактически отказавшись от универсальности статьи 5 и разделив зоны ответственности на североамериканскую и европейскую. В комментарии RuNews24.ru политический психолог Артур Вафин объяснил, что это может означать для альянса и безопасности Европы.

По словам эксперта, если принцип коллективной обороны перестанет быть автоматическим, НАТО превратится из механизма гарантированной защиты в гибкую политико-военную платформу координации.

«Сдерживание ослабевает, потому что исчезает уверенность противника в неизбежности коллективного ответа», — отмечает Вафин.

Предлагаемое разделение, по его мнению, отражает стремление США перераспределить бремя безопасности. Участие Америки становится избирательным и зависит от вклада союзников. Европе придётся доказать свою важность, если она хочет быть стратегическим партнёром Штатов.

Главная проблема Европы, по словам эксперта, не в отсутствии ресурсов, а в разрозненности. Европейские страны не являются единым военно-политическим субъектом, и в условиях ослабления внешнего гаранта это делает их уязвимыми.

«Психологически европейцы сейчас пребывают в страхе», — добавляет Вафин.

В краткосрочной перспективе отказ от универсальности статьи 5 создаст опасный переходный период: возрастёт риск давления на отдельные страны, а внутри Европы усилится поиск альтернативных форматов безопасности, включая ускоренную милитаризацию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он всегда считал НАТО «улицей с односторонним движением», где Вашингтон тратит миллиарды на финансирование блока, пока его европейские союзники даже не помогают Штатам с Ормузским проливом.