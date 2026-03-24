Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 10:12

Повреждённую взрывом пятиэтажку в Севастополе пообещали восстановить

В Севастополе восстановят дом после взрыва с привлечением подрядчиков. Обложка © Telegram / РаZVожаев

В Севастополе начнут восстановление жилого дома на улице Павла Корчагина, пострадавшего в результате взрыва. К работам привлекут городские подрядные организации. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что восстановительные работы будут организованы в централизованном порядке. Это позволит ускорить процесс и обеспечить контроль за выполнением задач. Сразу после происшествия жильцов дома эвакуировали. Для них оперативно развернули пункт временного размещения на базе Инженерной школы. Также сотрудники муниципальных служб и правоохранительных органов начали поквартирный обход, чтобы оценить ситуацию и оказать необходимую помощь.

«Если квартира признана непригодной для жизни, людям предоставят места в общежитиях или пансионатах на время, пока идет ремонт», — подчеркнул Развожаев.

При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать — певчая церковного хора

Ранее версия взрыва бытового газа в многоквартирном доме Севастополя была полностью исключена. Эксперты, проводившие обследование и необходимые проверки, пришли к единому заключению, исключив эту причину. Напомним, взрыв произошёл сегодня ночью. Прокуратура Севастополя начала проверку. Пострадали 12 человек, двое погибли.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Михаил Развожаев
  • ЧП
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar