Повреждённую взрывом пятиэтажку в Севастополе пообещали восстановить

В Севастополе начнут восстановление жилого дома на улице Павла Корчагина, пострадавшего в результате взрыва. К работам привлекут городские подрядные организации. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что восстановительные работы будут организованы в централизованном порядке. Это позволит ускорить процесс и обеспечить контроль за выполнением задач. Сразу после происшествия жильцов дома эвакуировали. Для них оперативно развернули пункт временного размещения на базе Инженерной школы. Также сотрудники муниципальных служб и правоохранительных органов начали поквартирный обход, чтобы оценить ситуацию и оказать необходимую помощь.

«Если квартира признана непригодной для жизни, людям предоставят места в общежитиях или пансионатах на время, пока идет ремонт», — подчеркнул Развожаев.