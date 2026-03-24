Повреждённую взрывом пятиэтажку в Севастополе пообещали восстановить
В Севастополе восстановят дом после взрыва с привлечением подрядчиков.
В Севастополе начнут восстановление жилого дома на улице Павла Корчагина, пострадавшего в результате взрыва. К работам привлекут городские подрядные организации. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что восстановительные работы будут организованы в централизованном порядке. Это позволит ускорить процесс и обеспечить контроль за выполнением задач. Сразу после происшествия жильцов дома эвакуировали. Для них оперативно развернули пункт временного размещения на базе Инженерной школы. Также сотрудники муниципальных служб и правоохранительных органов начали поквартирный обход, чтобы оценить ситуацию и оказать необходимую помощь.
«Если квартира признана непригодной для жизни, людям предоставят места в общежитиях или пансионатах на время, пока идет ремонт», — подчеркнул Развожаев.
Ранее версия взрыва бытового газа в многоквартирном доме Севастополя была полностью исключена. Эксперты, проводившие обследование и необходимые проверки, пришли к единому заключению, исключив эту причину. Напомним, взрыв произошёл сегодня ночью. Прокуратура Севастополя начала проверку. Пострадали 12 человек, двое погибли.
