24 марта, 10:52

Захарова: Европа делает ставку на возвращение либералов к власти в США

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Страны Западной Европы делают ставку на возвращение ультралибералов к власти в США, полагая, что тогда «все заживут». Об этом телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, европейцы до сих пор удерживают украинскую повестку в центре внимания, хотя не могут не видеть, что делает глава киевского режима, включая международные теракты. Захарова также подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной.

«Любая возможность, будь то переговоры по обменам, решениям гуманитарных вопросов... Мы никогда не отказывались от таких возможностей», — добавила она.

Пушилин: Зеленский делает ставку на демократов перед выборами в Конгресс США
Пушилин: Зеленский делает ставку на демократов перед выборами в Конгресс США

Ранее президент США Дональд Трамп объявил победу в войне с Ираном и сказал, что теперь главным врагом Соединённых Штатов является Демократическая партия. Кстати, сейчас отдельные лидеры демократов открыто призывают к смене режима в стране.

Владимир Озеров
