Невыносимый свет: В Красногорске гигантские экраны лишают горожан сна

Подмосковный Красногорск находится под угрозой попасть в печальный рейтинг российских городов с самым высоким уровнем бессонницы среди населения. Виной всему — ослепительные рекламные щиты, которые не дают горожанам уснуть по ночам, превращая их жизнь в настоящий кошмар, пишет Mash.

Обстановка в Красногорске ночью.

Самый мощный источник света расположен на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Светлая. Его сияние охватывает десятки многоэтажных домов, где проживают тысячи людей. В последние недели многие из них жалуются на серьёзные проблемы со сном, утверждая, что даже жалюзи, шторы блэкаут и маски для сна не способны блокировать интенсивный свет.

