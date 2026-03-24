Матвиенко призвала театры не гнаться за «дешёвым хайпом» и сохранять традиции

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости сохранять уникальное наследие российских театров и не ориентироваться на сиюминутный «хайп» в ущерб качеству постановок. Такие слова прозвучали в ходе встречи с деятелями театрального искусства, которая состоялась в преддверии Дня работника культуры.

«Безусловно, нужно сохранять наше уникальное творческое наследие и высокий авторитет отечественных театров в глазах зрителей – не гнаться за дешёвым сиюминутным «хайпом», жертвуя качеством спектаклей», — подчеркнула она.

Матвиенко добавила, что данную позицию разделяет профессиональное сообщество, включая Союз театральных деятелей. По её словам, эта организация может активнее участвовать в обсуждении вопросов репертуара, кадровых назначений и награждений. Матвиенко также отметила, что СТД приобрёл дополнительный вес благодаря своей работе и авторитету руководства. К мнению Союза театральных деятелей следует прислушиваться при принятии решений в отрасли, считает спикер Совфеда.

А накануне в Москве назвали победителей кинопремии «Ника». Лучшим фильмом признана картина Сергея Члиянца «Ветер».