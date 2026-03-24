Сийярто спародировал номер Зеленского «игра на рояле без рук»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высмеял старое юмористическое видео Владимира Зеленского «игра на рояле без рук». Ролик он опубликовал в соцсетях.

Сийярто высмеял Зеленского, сняв шуточное видео с пианистом.

«Где нужда, там и помощь», — подписал видеоролик Сийярто.

На кадрах политик вместе с заместителем министра внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари и пианистом Гергеем Богани демонстрирует попытку совместной игры на синтезаторе в шесть рук. При этом венгры шутят и обсуждают сложность обучения игре на музыкальном инструменте.

В ролик также включены вставки с выступлением Владимира Зеленского в 2016 году в телепередаче «Вечерний квартал», где он исполнял номер «Игра на рояле без рук». После этого в видео вновь показаны кадры совместной игры венгерских участников, завершившиеся аплодисментами.

«Как Зеленский: раз, два, три!», — произнёс по-русски Сийярто в конце ролика.

Зеленский в бытность свою студии «Квартал 95» в 2016 году участвовал в юмористическом номере под названием «Братья Цицько», который позже стали называть «Игра на рояле без рук». В ходе этого выступления на фестивале в Юрмале будущий президент Украины и его коллега, сняв штаны и скрывшись за роялем, имитировали игру на инструменте пенисами исполняя попурри из известных мелодий. Этот эпизод из творческого прошлого Зеленского впоследствии неоднократно использовался политическими оппонентами и журналистами в разных странах для ироничных комментариев и критики.