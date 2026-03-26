Не умел управлять: МАК раскрыл шокирующие детали смертельного крушения вертолёта в Дагестане

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения Ка-226, произошедшего в ноябре 2025 года в Дагестане. Согласно итоговому докладу, командир воздушного судна не обладал необходимой квалификацией для управления машиной данного типа.

В отчёте указано, что пилот не проходил профильной подготовки для самостоятельного пилотирования Ка-226. У него отсутствовали соответствующие навыки. Кроме того, выяснилось, что у предприятия-владельца вертолёта — «Кизлярского электромеханического завода» — не было действующего сертификата эксплуатанта.

41-летний мужчина, оказавшийся за штурвалом, по образованию был инженером военной авиации. Имея сертификат коммерческого пилота лёгких самолётов, на вертолёте данной модели он летел едва ли не впервые. Перед вылетом мужчина не прошел обязательный медицинский контроль.

При анализе действий экипажа специалисты выявили грубые нарушения процедур. После взлёта пилот не выполнил контрольное висение, а при заходе на посадку дважды превысил допустимую скорость. Во время второй попытки он также нарушил угловые параметры, в результате чего вертолёт задел хвостовой балкой землю, что привело к падению.

Трагедия произошла 7 ноября вблизи села Ачису недалеко от Избербаша. На борту воздушного судна, следовавшего из Кизляра, находились шесть пассажиров и пилот. В результате катастрофы пять человек погибли, ещё двое, включая самого командира экипажа, получили травмы.

Против пилота было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц. На время следствия мужчина был заключён под стражу.