Верховный суд принял к рассмотрению иск россиян к Финляндии за отобранный дом

Супруги из Санкт-Петербурга, владеющие недвижимостью в Финляндии, добились в Верховном суде РФ решения о рассмотрении их иска к финскому государству по существу. Речь идёт о доме и земельном участке, которыми семья не может пользоваться из-за введённых ограничений на въезд для россиян.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Александр и Елена Цветковы приобрели недвижимость в городе Китеэ в 2017 году за 180 тысяч евро. До июля 2023 года они свободно въезжали в страну и распоряжались своим имуществом. Однако после того как Финляндия ограничила въезд для граждан России по туристическим визам и транзит через территорию государства, такая возможность была утрачена.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения нижестоящих инстанций, ранее отказавших в принятии иска, и вернула материалы для рассмотрения по существу. Поскольку обратиться в суд Финляндии Цветковы не могут, они требуют от финского государства выкупить принадлежащее им имущество и выплатить компенсацию морального вреда.

