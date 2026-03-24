Полиция и военные стягиваются в правительственный квартал Киева

Что-то происходит в правительственном квартале Киева. Депутат Рады Алексей Гончаренко* пишет у себя в Telegram-канале, что туда стягивают кучу полиции и военных. Он также опубликовал фотографию, где видно, как там уже десятки людей в камуфляже.

«В квартале уже увеличивается количество полиции и военных», — написал Гончаренко*.

До этого сообщалось, что на Украине открыли уголовное производство в отношении депутата Марьяны Безуглой по статье о госизмене. Сейчас следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным. Сама депутат уже отреагировала на ситуацию. Она заявила, что её не удастся запугать.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.