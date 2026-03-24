Раду парализовало: десятки депутатов не вышли на работу из-за угроз

В правительственный квартал Киева стянули полицейских и военных на фоне сообщений о возможном срыве заседания Верховной рады. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко*.

По его словам, часть парламентариев не собирается приходить на работу из-за угроз и возможных провокаций. Речь идет примерно о 60 представителях партии «Слуга народа» и других фракций.

«Группа «Слуги народа» и представители других фракций не планируют приходить в Раду из-за угроз избиений и провокаций, готовящихся против них в правительственном квартале», — написал он в Telegram-канале.

Гончаренко* также утверждает, что против депутатов готовят «показательное избиение». По его версии, это нужно для того, чтобы заставить их поддержать законопроект, необходимый для продолжения финансирования со стороны МВФ.

Ранее он уже говорил, что парламентариям якобы угрожают физическим насилием со стороны медийных фигур, связанных с Владимиром Зеленским и его офисом.

В январе украинское правительство согласилось повысить налоги ради нового кредитного транша от Международного валютного фонда. При этом в марте Рада уже не смогла принять другой документ, который тоже был важен для получения средств.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.