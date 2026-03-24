24 марта, 15:53

Деньги мужа, а удача — моя: Россиянка выиграла 37 млн рублей на сдачу от авиабилетов

Россиянка купила лотерейный билет на сдачу мужа и выиграла 37 млн рублей

Невероятная удача улыбнулась россиянке Светлане Мальковой из Норильска. Женщина сорвала куш в лотерею, выиграв почти 37 миллионов рублей. И самое интересное – билет она купила на деньги, которые муж перевёл ей на покупку авиабилетов. Похоже, судьба решила распорядиться этими средствами иначе.

Счастливая обладательница выигрыша рассказала, что после недавней покупки у неё осталась небольшая сумма денег. В этот момент ей показалось, что удача будет на её стороне, и она решила испытать судьбу, приобретя лотерейный билет через мобильное приложение.

«Я 13 раз нажала на кнопку «Случайные числа», выбирая комбинацию, основанную на дате нашей свадьбы и любимом числе с мужем. По окончании обеденного перерыва я получила СМС о выигрыше. Увидев в разделе билетов сообщение «Билет выиграл» и многомиллионную сумму, я от удивления сначала все закрыла, а затем снова открыла и сделала скриншот», — поделилась она.

Победительница, работающая сметчиком в теплоэнергетической компании, воспитывает взрослую дочь и двух внучек. Вместе с супругом они любят путешествовать. Выигранные деньги планируется потратить на покупку нового дома в теплых странах.

Ранее Life.ru писал, что продавщица с Кубани сорвала в лотерее пять миллионов рублей. Незадолго этого она шутила на работе о своей везучести. По словам девушки, счастливый билет она выбрала случайно.

Наталья Демьянова
