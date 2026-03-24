Операторы начали сообщать москвичам, что мобильный интернет восстановлен

Операторы связи начали уведомлять москвичей о восстановлении мобильного интернета. По их данным, связь в городе работает в обычном режиме без ограничений. Сообщения о восстановлении уже получили абоненты.

«Мобильный интернет в Москве восстановлен — теперь всё работает в обычном режиме», — говорится в уведомлениях операторов.

Зафиксирована стабильная работа Сети, в частности, и в центре города.

Ранее Life.ru писал, что мобилный интернет заработал в центре Москвы без ограничений. До этого москвичи жаловались на перебои с интернетом в центре города. Проблемы добрались даже до здания Госдумы. Из-за отсутствия стабильного сигнала депутаты и представители СМИ были вынуждены перемещаться по зданию в поисках мест, где ещё можно выйти в Интернет.