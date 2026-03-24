Поломка самолёта и отравление сорвали поездку Ксении Собчак в Италию

Ксения Собчак не смогла вылететь в Европу, хотя планировала поездку в Милан на презентацию бренда Bulgari. По её словам, сначала путешествие сорвалось из-за технической неисправности самолёта.

Ведущая рассказала, что рейс отменили, а билеты на другие направления в тот день уже были распроданы. Она решила перенести поездку на следующий день, но планы снова нарушились. На этот раз из-за пищевого отравления.

«Думаю, ничего, полечу завтра. Я ведь упорная. Но вечером я так сильно отравилась, что утром моё путешествие сократилось до туалета и обратно. Какой вывод? Вселенная мне явно хочет сказать «сиди дома», — поделилась ведущая в соцсетях.

