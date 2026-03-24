Госдеп призвал американцев в Иране запастись едой, водой и лекарствами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani
Госдепартамент США настоятельно рекомендовал американским гражданам, находящимся на территории Ирана, немедленно укрыться и обеспечить себя достаточным запасом продовольствия и медикаментов. В случае отказа от эвакуации, включая использование коммерческих рейсов, рекомендуется оставаться в безопасном месте внутри своего жилища или другого надежного здания, а также заблаговременно позаботиться о запасах еды, воды, лекарств и других предметов первой необходимости.
«Запаситесь продуктами питания, водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.
Напомним, ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США. Эту информацию спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу передал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В Кремле отметили, что Иран оставался открыт к переговорам с США до самого удара.
