Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» после окончания сезона

Мохаммед Салах объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по завершении сезона. Об этом футболист сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

«Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной в этом клубе. Особенно моих партнёров по команде — нынешних и предыдущих. Болельщики оказывали мне невероятную поддержку на протяжении лучшего периода моей карьеры, я никогда этого не забуду. Уходить всегда непросто, вы подарили мне лучшие времена в жизни, этот клуб всегда будет моим домом», — говорится в сообщении.

Футболист выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время он провёл 420 матчей, забил 250 мячей и отдал 116 результативных передач. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба. В текущем сезоне нападающий записал на свой счёт 5 голов и 6 передач в 22 матчах чемпионата Англии. В предыдущем розыгрыше он стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира. В составе команды Салах выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и дважды Кубок лиги.

До перехода в английский клуб он играл за «Базель», «Челси», «Фиорентину» и «Рому». В составе сборной Египта дважды становился серебряным призёром Кубка африканских наций.

Ранее бразильский нападающий Вагнер Лав объявил о завершении профессиональной карьеры. Футболист отметил, что за годы выступлений пережил множество ярких моментов и реализовал ключевые цели, включая игры на легендарных стадионах и выступления за сборную Бразилии. В разные годы он играл за ведущие клубы Бразилии, Европы и Азии. В его активе выступления за ЦСКА, а также участие в чемпионатах Турции, Дании, Казахстана и Китая.