25 марта, 00:01

В Приморье 14-летняя девочка погибла, надышавшись сжиженным газом из баллона

Обложка © Telegram / Следком Приморья

Обложка © Telegram / Следком Приморья

В Приморском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки после вдыхания сжиженного газа из баллона. Тело подростка обнаружено в магазине посёлка Славянка Хасанского района, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

«По предварительным данным, двое несовершеннолетних приобрели в магазине баллон, предназначенный для использования в быту для приготовления пищи. После этого они прошли в помещение уборной, где одна из них стала вдыхать содержимое баллона. В результате наступила смерть девушки», — говорится в сообщении.

Следственные органы проводят комплекс мероприятий: назначена судебно-медицинская экспертиза для уточнения причины смерти, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства приобретения и применения баллона. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Волгоградской области 15-летний подросток жестоко убил женщину ради денег

Ранее жительница Карелии отказалась забирать тело младенца из морга и обвинила врачей в смерти сына. Речь идёт о происшествии в Приозёрской больнице Ленинградской области. Анастасия обратилась в больницу с ребёнком в тяжёлом состоянии. У младенца наблюдались спазмы, изменение цвета кожи и признаки дезориентации, однако медики сочли симптомы проявлением колик. Состояние младенца ухудшилось, спустя несколько часов он скончался. Позднее, по словам матери, выяснилось, что речь могла идти о внутреннем кровотечении, а не о коликах.

Тимур Хингеев
