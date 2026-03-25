Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост



Регион
25 марта, 00:11

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя проверяют по новому делу

Обложка © Wikipedia / Антон Носик

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осуждённый за хищение 900 миллионов рублей, может стать фигурантом нового уголовного дела. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, сейчас в отношении экс-чиновника проводится проверка.

По данным собеседника агентства, следствие проверяет причастность Митволя к хищению бюджетных средств, выделенных на выполнение государственного заказа. Дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).

На данный момент в деле нет фигурантов, а сам бывший чиновник никакого процессуального статуса не имеет. В правоохранительных органах уточнили, что в рамках проверки предстоит провести ряд комплексных экспертиз.

Митволь анекдотом про еврея прокомментировал Life.ru своё осовбождение

Ранее Life.ru писал, что Митволь первым делом навестил свою 88-летнюю мать после освобождения. В сети опубликовали видео, где Митволь сидит на кухне в кипе, общается с матерью и ест. Адвокат добавил, что теперь его подзащитный намерен добиваться пересмотра дела.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Олег Митволь
  • Криминал
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar