Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя проверяют по новому делу

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осуждённый за хищение 900 миллионов рублей, может стать фигурантом нового уголовного дела. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, сейчас в отношении экс-чиновника проводится проверка.

По данным собеседника агентства, следствие проверяет причастность Митволя к хищению бюджетных средств, выделенных на выполнение государственного заказа. Дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).

На данный момент в деле нет фигурантов, а сам бывший чиновник никакого процессуального статуса не имеет. В правоохранительных органах уточнили, что в рамках проверки предстоит провести ряд комплексных экспертиз.

Ранее Life.ru писал, что Митволь первым делом навестил свою 88-летнюю мать после освобождения. В сети опубликовали видео, где Митволь сидит на кухне в кипе, общается с матерью и ест. Адвокат добавил, что теперь его подзащитный намерен добиваться пересмотра дела.