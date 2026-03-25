США вывели из-под санкций операции, касающиеся работы дипмиссий Венесуэлы

Соединённые Штаты вывели из-под санкций операции, касающиеся работы дипломатических миссий Венесуэлы на американской территории. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на сайте Минфина США.

В документе разрешаются любые транзакции, связанные с предоставлением товаров и услуг в США официальным миссиям правительства Венесуэлы, включая постоянные представительства республики при международных организациях. При этом в ведомстве подчеркнули, что лицензия не распространяется на сделки с недвижимостью.

Решение стало очередным шагом в восстановлении двусторонних отношений. В начале марта администрация США заявила, что Вашингтон и Каракас договорились вернуть дипломатические и консульские связи. Напомним, посольство США в Венесуэле было закрыто в марте 2019 года, после чего интересы Вашингтона представляла Швейцария.

