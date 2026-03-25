Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 02:34

США вывели из-под санкций операции, касающиеся работы дипмиссий Венесуэлы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ricardod89

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ricardod89

Соединённые Штаты вывели из-под санкций операции, касающиеся работы дипломатических миссий Венесуэлы на американской территории. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на сайте Минфина США.

В документе разрешаются любые транзакции, связанные с предоставлением товаров и услуг в США официальным миссиям правительства Венесуэлы, включая постоянные представительства республики при международных организациях. При этом в ведомстве подчеркнули, что лицензия не распространяется на сделки с недвижимостью.

Решение стало очередным шагом в восстановлении двусторонних отношений. В начале марта администрация США заявила, что Вашингтон и Каракас договорились вернуть дипломатические и консульские связи. Напомним, посольство США в Венесуэле было закрыто в марте 2019 года, после чего интересы Вашингтона представляла Швейцария.

Лавров назвал события на Ближнем Востоке и в Латинской Америке драматическими

Ранее эксперты заявляли, что военная операция против Кубы ударит по самим США. Аналитик подчёркивает принципиальную разницу между Кубой и Венесуэлой. Остров Свободы находится в непосредственной близости от американского побережья Флориды. Любой гуманитарный кризис там обернётся прямыми и крайне болезненными последствиями для самих Штатов.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar