Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам дипломата, глава киевского режима пытается любой ценой втиснуться в Евросоюз, попирая при этом правила поведения сообщества, в которое он стремится.

«Для меня самое шокирующее, что Зеленский, получая миллиарды от Европейского союза, впрямую угрожает одному из лидеров стран ЕС. Пытается втиснуться в Евросоюз всеми способами: не мытьём, так катаньем — хоть что-то просунуть. Пусть этот автобус уйдёт и тебе руку прищемит, но ты всё равно будешь за ним бежать и кричать, что едешь в автобусе», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что таким образом Зеленский пытается принести своему электорату, которому он не дал возможности проголосовать за себя, благую весть о том, что всё было не зря и Украина всё-таки втиснулась в Евросоюз.

По её словам, пытаясь всеми способами проникнуть в сообщество, где установлены определённые правила поведения и общежития, он, уже влезая туда, позволяет себе заявлять, что конкретного человека можно убить вместе с его семьёй. Это, резюмировала Захарова, не может не шокировать.

Ранее кипрский журналист сообщил, что Владимир Зеленский крайне раздражён бездействием Евросоюза в вопросе снятия венгерского вето на выделение Киеву кредита в 90 миллиардов евро. По словам обозревателя, Венгрия превратилась в непреодолимое препятствие для инициатив Брюсселя и главы киевского режима, что приводит последнего в неподдельную ярость.