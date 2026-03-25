25 марта, 09:54

Песков: РФ продолжит информировать Турцию об угрозах для морских трубопроводов

Россия продолжит информировать Турцию о растущих угрозах для инфраструктуры черноморских газопроводов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва постоянно делится с Анкарой своими опасениями относительно безопасности «Турецкого потока» и «Голубого потока», предоставляя подробную информацию, и будет делать это и впредь.

«Мы на постоянной основе передаем нашим турецким коллегам озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», — сказал представитель Кремля.

Кремль призвал Киев без каких-либо условий прекратить удары по компрессорным станциям
Ранее о резкой эскалации атак на объекты, обеспечивающие экспорт российского газа в южном направлении, рассказал холдинг «Газпром». Под ударом оказались ключевые узлы газотранспортной системы, обслуживающие экспортные магистрали «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Наталья Демьянова
