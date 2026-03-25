Немецкая Quantum Systems поставит ВСУ новый БПЛА-дрононосец Sparta

На вооружении украинской армии в ближайшее время появится беспилотник-носитель FPV-дронов, разработанный немецкой компанией Quantum Systems. Как пишет военкор Евгений Поддубный, для ВСУ создана линейка БПЛА Sparta, включающая три модели.

Первой в войска поступит разведывательная версия Sparta ASR, контракты на которую планируют заключить в августе-сентябре. Затем, к концу осени, ожидается модель Sparta Light, способная нести FPV-дроны, а в конце года или начале следующего — Sparta Heavy. По заявлениям разработчиков, аппарат может находиться в воздухе до 8 часов, а радиус его действия достигает 200 км.

Российская ПВО успешно справляется с разными типами украинских и западных дронов. Так, минувшей ночью ракетчики отразили самую масштабную за год атаку.

Ранее сообщалось, что для береговых ракетных комплексов «Бал» разработана новая тактика атак на корабли противника, получившая название «волчья стая». Её суть заключается в одновременном заходе нескольких ракет на цель с разных направлений, что создаёт для корабельной ПВО серьёзные проблемы.