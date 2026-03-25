Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 10:09

«Слуги народа» не явились в Раду — заседание началось при полупустом зале

Обложка © Telegram / Гончаренко*

Нардеп Алексей Гончаренко* сообщил в своём Telegram-канале, что депутаты партии «Слуга народа», возглавляемой Владимиром Зеленским, отсутствовали на заседании Верховной Рады. Он выразил удивление по поводу пустого сектора в парламенте, отметив присутствие лишь нескольких членов фракции, и призвал их вернуться к исполнению своих обязанностей.

Гончаренко* также сообщил о значительном присутствии полиции и Национальной гвардии в правительственном квартале. По его наблюдениям, сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку документов у граждан и ведут наблюдение за лицами, вызывающими подозрение.

Полиция и военные стягиваются в правительственный квартал Киева
Гончаренко* ранее высказывал предположение о возможности срыва предстоящего заседания Рады. Главной причиной он называл постоянные угрозы, которые получали украинские парламентарии.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar