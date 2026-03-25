Нардеп Алексей Гончаренко* сообщил в своём Telegram-канале, что депутаты партии «Слуга народа», возглавляемой Владимиром Зеленским, отсутствовали на заседании Верховной Рады. Он выразил удивление по поводу пустого сектора в парламенте, отметив присутствие лишь нескольких членов фракции, и призвал их вернуться к исполнению своих обязанностей.

Гончаренко* также сообщил о значительном присутствии полиции и Национальной гвардии в правительственном квартале. По его наблюдениям, сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку документов у граждан и ведут наблюдение за лицами, вызывающими подозрение.

Гончаренко* ранее высказывал предположение о возможности срыва предстоящего заседания Рады. Главной причиной он называл постоянные угрозы, которые получали украинские парламентарии.

