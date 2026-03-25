LIFE на фоне рекомендаций Минздрава узнал, сколько детей у российских банщиков

На фоне новых рекомендаций Минздрава, из-за которых любителей бань и саун при диспансеризации могут направить на спермограмму, Life.ru поговорил с представителями банной сферы и выяснил, как у них обстоят дела с детьми. По рассказам собеседников редакции, у работающих в отрасли мужчин не только нет проблем с зачатием, но и присутствует тренд на многодетность.

Как рассказал спа-директор банных комплексов «Жар-Птица» Филипп Куква, в Петербурге он работал с банщиком по имени Андрей, которому сейчас 50 лет. По его словам, у того трое детей, и он до сих пор продолжает парить.

Еще один пример Куква привел уже по сотрудникам объекта на Новой Риге. Старший работник Михаил, по его словам, воспитывает двоих детей, причем один ребенок родился всего полгода назад.

Также он упомянул пар-мастера Алексея Аверьянова. Как утверждает собеседник Life.ru, в конце ноября у того родилась дочь.

Сам Куква заявил, что считает представление о бане как о причине проблем с репродуктивным здоровьем распространенным заблуждением. По его словам, он сам работает в этой сфере около десяти лет, проходил обследование и не столкнулся с нарушениями.

В отличие от ношения узкого белья или подогрева сидений в машине, баня оказывает кратковременное воздействие. То есть нахождение человека в бане — это 10–15 минут максимум. Есть, конечно, экстремалы, которые в бане могут находиться и 30 минут, и 40, но там, соответственно, уже и организм адаптирован к данной перегрузке. Филипп Куква спа-директор банных комплексов «Жар-Птица»

Поводом для обсуждения стали методические рекомендации Минздрава по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. В документе говорится, что если мужчина укажет в анкете регулярное посещение бань, саун или других мест с высокой температурой, его могут направить на второй этап обследования — спермограмму и консультацию уролога.

Речь при этом идет не о запрете на баню, а о дополнительной проверке репродуктивного здоровья. В рекомендациях такой фактор отнесен к числу возможных рисков, которые врач должен учитывать при диспансеризации.