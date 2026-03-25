Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ролик посольства ФРГ, посвящённый докладу «Немецкий МИД и его прошлое», оказался самоизобличительным. По её словам, дипломаты продемонстрировали, что не читали книгу и впервые взяли её в руки только после замечаний российской стороны.

Речь идёт о докладе, в котором, напомнила Захарова, подчёркивается, что дипломаты Третьего рейха были активными и даже инициативными соучастниками преступлений нацистов, включая холокост. Ранее МИД России задал вопрос, читал ли кто-либо в германских посольствах эту книгу.

«И вот посольство Германии решило записать ролик, похожий на ученический, студенческий — практика факультета журналистики первый курс. Я только за то, чтобы люди тренировались, пожалуйста. Есть только маленький нюанс. Судя по состоянию книги, они её впервые взяли в руки», — пояснила дипломат в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что даже при немецкой бережливости на толстой книге в светлой обложке должны были остаться следы бытования, если бы её действительно читали. Захарова пообещала, что теперь книга станет для немецких дипломатов настольной, и Россия сделает всё, чтобы они её прочитали.

По её словам, если бы германские дипломаты ознакомились с этим трудом, они никогда бы не позволили при себе восхвалять Бандеру и Шухевича, а также не допустили бы перевода средств в пользу неонацистского режима на Украине, который реинкарнировал символику времён нацистских коллаборационистов.

Ранее Мария Захарова жёстко отреагировала на акцию киевского бара «Офензива», приуроченную к годовщине теракта в «Крокус Сити Холле». Заведение запустило специальное предложение: гостям предлагали набор закусок «Крокус Сити» и четыре рюмки настоек — по числу исполнителей нападения. В соцсетях бара произошедшее назвали «способом отпраздновать подвиг» преступников, а самих террористов именовали героями. Захарова дала руководству бара и его аудитории справедливую характеристику.