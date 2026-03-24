Захарова назвала ублюдками пошутивших в киевском баре над терактом в «Крокусе»

Заведение в Киеве запустило акцию, в рамках которой гостям предлагали набор закусок «Крокус Сити» и четыре рюмки настоек — по числу исполнителей теракта. В соцсетях бара произошедшее описали как «способ отпраздновать подвиг» преступников, а самих террористов назвали героями.