Захарова назвала ублюдками пошутивших в киевском баре над терактом в «Крокусе»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко отреагировала на акцию киевского бара «Офензива», посвящённую годовщине теракта в «Крокус Сити Холле».
Заведение в Киеве запустило акцию, в рамках которой гостям предлагали набор закусок «Крокус Сити» и четыре рюмки настоек — по числу исполнителей теракта. В соцсетях бара произошедшее описали как «способ отпраздновать подвиг» преступников, а самих террористов назвали героями.
«Террористические ублюдки», — написала Захарова, комментируя информацию об акции.
Напомним, 22 марта 2024 года вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус сити холл». Четверых непосредственных участников атаки задержали в Брянской области неподалёку от украинской границы — один из преступников попытался спастись от погони, забравшись на дерево, но силовики не стали церемониться и просто спилили его вместе с беглецом. Второй Западный окружной военной суд вынес жёсткий приговор: 15 фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки для исполнителей, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Суд также постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших.
