Maть двуx дочерей yмepлa пocлe плacтичecкoй oпepaции в Иpкyтcкe

В мае 2024 года 33-летняя жительница Иркутска обратилась в частную клинику, чтобы устранить диастаз прямых мышц живота и пупочную грыжу — последствия двух родов. Женщина тщательно выбирала медцентр, изучала отзывы и консультировалась с хирургами, но погибла из-за внезапных осложнений.

Мать двоих дочерей 8 и 11 лет поступила в больницу 14 мая. На следующий день мужу сообщили, что при введении общей анестезии состояние супруги резко ухудшилось, она впала в кому. Спустя трое суток, после обращения мужчины в Следственный комитет, женщину перевели в реанимацию областной больницы, где она провела 10 дней и скончалась 27 мая от аноксического повреждения головного мозга.

СУ СК по Иркутской области и Роспотребнадзор выявили в работе клиники множественные нарушения: отсутствие у врача документов на ведение пластической хирургии, несоблюдение порядка оказания анестезиологической помощи, нарушения в ведении документации и хранении лекарств. Арбитражный суд оштрафовал медцентр на 8000 рублей, но работу не приостановил, выяснили в KP.Ru.

Уголовное дело, возбуждённое по факту смерти, позже закрыли — прямой причинно-следственной связи между нарушениями и гибелью пациентки не установили. Семья подала гражданские иски о возмещении морального вреда.

Свердловский районный суд постановил взыскать с клиники по пять миллионов рублей в пользу каждой из двух дочерей погибшей, четыре миллиона — в пользу супруга и два миллиона — в пользу её матери. Клиника оспорила решение, но Иркутский областной суд 23 марта оставил его без изменений.

По словам мужа погибшей, семья тяжело переживает утрату: старшая дочь стала более замкнутой, а заменить детям мать никто не сможет.

Ранее стало известно, что за последние два года в кемеровском реабилитационном центре, который рекламировал рэпер Гуф, зафиксировали около десяти летальных исходов. Один из последних случаев произошёл в феврале этого года. Родственники пациента оплатили 250 тысяч рублей за лечение в клинике «Свобода», куда мужчина поступил 6 февраля, но уже через день он впал в кому, после чего скончался.