25 марта, 12:28

Шведский самолёт-разведчик четвёртый час наворачивает круги над Чёрным морем

Шведский разведывательный самолёт Gulfstream IV уже четвёртый час ведёт разведку в Чёрном море южнее крымского побережья. К таким выводам пришли в РИА «Новости», проанализировав данные трекеров.

Борт радиоэлектронной разведки взлетел с авиабазы в Линчёпинге в 09:00 по московскому времени. Спустя чуть более двух часов он вышел к акватории Чёрного моря и начал нарезать круги западнее берегов Румынии и Черногории. К 15:00 разведчик всё ещё оставался в воздухе, следуя по намеченной траектории на высоте около 13,7 километра.

В Госдуме раскрыли, зачем самолёты-разведчики США кружат у границ России
Ранее сообщалось, что у границ Калининградской области засекли сразу два зарубежных разведчика. Американский Bombardier Challenger 650 Artemis стартовал с румынского аэродрома. Затем он прошёл над Польшей и Литвой, после чего принялся патрулировать акваторию вблизи российского эксклава. К нему присоединился шведский Gulfstream S102B Korpen, взлетевший с базы Мальмен.

Юлия Сафиулина
