Главарь Незалежной Владимир Зеленский отправился в европейское турне, чтобы вновь привлечь внимание к своей персоне на фоне эскалации на Ближнем Востоке, а также выпросить дополнительные средства. Такую оценку поездки дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках еженедельного брифинга.

«У Зеленского продолжаются гастроли. Европейское турне в этот раз с целью напомнить о себе на фоне событий на Ближнем Востоке, лишь бы не забыли», — сказала она.

По словам дипломата, желаемые средства он называет военной помощью, а их фактическое предназначение, как полагает Захарова, сводится к тому, чтобы с их помощью продолжать уничтожать собственное население, причём речь идёт о максимальном истреблении граждан Украины.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте после полуторачасовых переговоров заявил, что Владимир Зеленский готов подписывать мирную сделку с Россией. Однако в РФ считают, что выхлоп от этого будет примерно нулевой, поскольку речь вновь идёт о мире на условиях Киева.