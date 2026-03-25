Заведующая роддомом в КЧР забрала чужого младенца и оформила фиктивные документы

В Черкесске началось судебное разбирательство в отношении заведующей родильным домом. Ей инкриминируется незаконное присвоение новорожденного. Об этом проинформировала объединённая пресс-служба судов Карачаево-Черкесской республики.

Возбуждено уголовное дело по статье 127.1, часть 2 УК РФ (торговля людьми), в отношении двух жительниц региона. Согласно материалам следствия, в 2022 году одна из обвиняемых, будучи беременной, родила в октябре девочку, но впоследствии отказалась от родительских обязанностей.

В одном из медицинских учреждений Черкесска заведующая акушерско-обсервационным отделением предложила роженице помощь в поиске молодой семейной пары, готовой усыновить малыша. В тот же день, 8 октября, мать ребёнка, отказавшись от родительских прав, передала младенца сообщнице, которая впоследствии оформила фиктивную запись о рождении в московском ЗАГСе, указав ложные сведения.

В результате одна из участниц оказалась под следствием. Суд назначил ей домашний арест до 3 апреля 2026 года, а второй обвиняемой – запрет на совершение определённых действий на тот же период.

