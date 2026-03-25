25 марта, 14:43

Найденный мёртвым на Гоа россиянин жаловался на сердце за пару дней до гибели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky-photographer

49-летний тревел-блогер из Нижнего Новгорода, которого нашли мёртвым в «русской деревне» на Гоа, чувствовал себя плохо за несколько дней до гибели. Об этом 360.ru сообщила сестра туриста Ида.

По словам женщины, точная причина смерти пока неизвестна — медицинского заключения ещё нет. Она рассказала, что от матери узнала: у мужчины разболелось сердце незадолго до случившегося. Однако он надеялся, что недомогание пройдёт само.

Собеседница добавила, что последние 15 лет блогер постоянно находился в разъездах. Он прилетал в Россию, затем снова отправлялся в новые путешествия. На Гоа он проводил как минимум несколько месяцев ежегодно. Теперь родственникам предстоит решать вопрос о транспортировке тела на родину, отметила Ида.

Ранее стало известно, что в «русской деревне» на Гоа нашли тело нижегородского блогера. Тревогу поднял владелец жилья, когда турист перестал выходить на связь. Хозяин недвижимости долго пытался достучаться до арендатора, но, не получив ответа, обратился в правоохранительные органы.

Дарья Нарыкова
