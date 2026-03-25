Путин принял приглашение премьера Вьетнама посетить страну

Президент России Владимир Путин заявил, что принимает приглашение премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня и посетит страну с визитом. Глава государства отметил, что каждый визит в эту азиатскую республику проходит для него с особыми впечатлениями.

«Позвольте передать вам привет и наилучшие пожелания от нашего генерального секретаря То Лама, президента и высокопоставленных руководителей Вьетнама и пригласить вас приехать во Вьетнам с визитом в этом 2026 году», — сказал глава вьетнамского правительства в начале переговоров с Путиным.

В ответ российский лидер сообщил, что обязательно воспользуется приглашением и уже планирует поездку. Путин подчеркнул, что воспринимает Вьетнам как дружественное государство, где традиционно складывается тёплая атмосфера. По его словам, это ощущается на всех уровнях взаимодействия.

Глава государства также добавил, что диалог между странами носит открытый и доверительный характер, схожий с общением близких партнёров. В ходе переговоров стороны намерены обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, в рамках дальнейшего развития сотрудничества.

Путин посещал Вьетнам пять раз — в 2001, 2006, 2013, 2017 и 2024 годах.

Ранее лидер РФ во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в Кремле передал приглашение генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу посетить Россию. Путин добавил, что в Москве будут рады видеть вьетнамского политика в любое удобное для него время.