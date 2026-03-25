Убийство без причины: 15-летний подросток ответит в суде за расправу над женщиной

На Урале 15-летнего подростка будут судить за убийство женщины из хулиганства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Нижнем Тагиле передали в суд дело 15-летнего подростка, который зарезал женщину в подъезде жилого дома. Несовершеннолетний обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений, рассказали представители СУ СКР по Свердловской области во «Вконтакте».

Всё произошло 6 января в посёлке Горноуральский. Парень взял дома кухонный нож и пошёл гулять. У одного из домов он заметил женщину 1978 года рождения, которую раньше никогда не видел. Подросток зашёл за ней в подъезд и без всякой причины ударил ножом в живот, а потом просто ушёл.

После нападения пострадавшую в экстренном порядке доставили в медицинское учреждение, где врачи боролись за её жизнь. Однако полученное ею колото-резаное проникающее ранение оказалось слишком тяжёлым — спустя несколько дней женщина скончалась в больнице, так и не оправившись от травмы.

«По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили представители ведомства.

В Волгоградской области 15-летний подросток жестоко убил женщину ради денег

А ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростка отправили в СИЗО за жестокое убийство 17-летнего парня. Он нанёс погибшему не менее 11 ударов ножом по телу и ещё четыре — по голове, а после частично расчленил несчастного.

Вероника Бакумченко
