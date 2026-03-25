Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 15:50

Песков: Россия пока не нужна как посредник на Ближнем Востоке

Российская сторона пока не задействована в оказании посреднических услуг для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

«Пока никаких посреднических услуг наших востребовано не было», — сказал он.

Что же касается информации, которая появляется в медиапространстве относительно того, что ряд государств якобы выступают посредниками в переговорном процессе, то здесь, как пояснил Песков, проверить, насколько такие сведения соотносятся с реальным положением дел, в настоящий момент не получится.

Европа меняет риторику: страх кризиса толкает к сближению с Россией
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшее время может возникнуть необходимость открыть политический диалог с Москвой. Премьер Бельгии Барт де Вевер также говорил о важности контактов с Россией, в том числе для обеспечения поставок энергоресурсов и поиска решений по украинскому конфликту.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar