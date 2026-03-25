Песков: Россия пока не нужна как посредник на Ближнем Востоке
Российская сторона пока не задействована в оказании посреднических услуг для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.
«Пока никаких посреднических услуг наших востребовано не было», — сказал он.
Что же касается информации, которая появляется в медиапространстве относительно того, что ряд государств якобы выступают посредниками в переговорном процессе, то здесь, как пояснил Песков, проверить, насколько такие сведения соотносятся с реальным положением дел, в настоящий момент не получится.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшее время может возникнуть необходимость открыть политический диалог с Москвой. Премьер Бельгии Барт де Вевер также говорил о важности контактов с Россией, в том числе для обеспечения поставок энергоресурсов и поиска решений по украинскому конфликту.
