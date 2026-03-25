Система ПВО перехватила 91 дрон ВСУ над регионами России

За семь часов расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 91 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 13:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватывали и уничтожали дроны самолётного типа в разных регионах страны. В частности, на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской и Тульской областей. Помимо этого, БПЛА уничтожили на подлёте в Московский регион.

Ранее сообщалось, что ночная атака украинских беспилотников на российские регионы в ночь с 24 на 25 марта стала самой масштабной за последний год. Средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 дронов над 14 субъектами страны. Подобной интенсивности налётов не фиксировалось с весны прошлого года.