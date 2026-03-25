В Петербурге 11-летняя девочка сбежала из дома, чтобы купить конфеты в магазине

Несовершеннолетняя девочка ночью самостоятельно ушла из дома в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл на Невском проспекте, о нём сообщили в подразделении вневедомственной охраны.

В Петербурге девочка сбежала из дома, чтобы купить сладости ночью.

По данным ведомства, школьница добралась до круглосуточного магазина и купила сладости. Обстоятельства её ухода вызвали подозрения у сотрудников торговой точки.

Как установили прибывшие на место сотрудники Росгвардии, девочке 11 лет, она занимается балетом. Из-за этого ей запрещали есть сладкое, поэтому она дождалась, пока мать уснёт, взяла банковскую карту и ушла из дома. Ребёнка обнаружили в магазине, после чего доставили в отдел полиции. Там установили личность и связались с родителями.

Девочку передали матери, которая оперативно прибыла в отдел. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась.

