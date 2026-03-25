25 марта, 20:45

На Украине создадут центры военной подготовки населения, начиная со школы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

На Украине намерены создать центры военной подготовки, изучать соответствующий предмет в образовательных учреждениях будут школьники и студенты вне зависимости от пола. Верховная рада окончательно одобрила соответствующий законопроект, который должен подписать главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Вместо прежней общевойсковой подготовки студентов внедрят новую систему, включённую в образовательные программы. Курс стартует с 10 класса и будет проходить в школах, колледжах и вузах. Все учащиеся должны будут участвовать без исключений. Программа предусматривает практику с оружием, занятия на полигонах, стрельбищах и интерактивных тренажёрах.

«Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению» создадут по требованиям Минобороны. Цель — дать базовые навыки и знания, подготовить население к службе в армии и структурам сектора безопасности, а также к жизни в районах возможных боевых действий.

Госдеп: Поддержка Украины продолжается в «огромном объёме»
А ранее стало известно, что Владимир Зеленский отдал распоряжение призвать в ряды Вооружённых сил Украины до миллиона человек в 2026 году. Отмечается, что ужесточение мобилизационных процессов намерены провести в крупных городах. Речь, в частности, идёт о столице страны, где призывные мероприятия также будут усилены.

Тимур Хингеев
