Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 20:37

Собянин сообщил ещё о трёх сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё три украинских беспилотника, направлявшихся к столице России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он в телеграм-канале.

Дроны ВСУ атаковали машину и мотоцикл в Белгородской области, есть погибшие
Дроны ВСУ атаковали машину и мотоцикл в Белгородской области, есть погибшие

Ранее Life.ru писал, что расчёты ПВО 25 марта в период с 13:00 до 20:00 мск сбили 91 украинский беспилотник над девятью российскими регионами. В частности, на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской и Тульской областей. Помимо этого, БПЛА уничтожили на подлёте в Московский регион.

Тимур Хингеев
