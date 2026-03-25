Собянин сообщил ещё о трёх сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё три украинских беспилотника, направлявшихся к столице России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он в телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что расчёты ПВО 25 марта в период с 13:00 до 20:00 мск сбили 91 украинский беспилотник над девятью российскими регионами. В частности, на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской и Тульской областей. Помимо этого, БПЛА уничтожили на подлёте в Московский регион.