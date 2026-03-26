США продолжают поставки ракет Patriot Украине. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью Reuters. По его словам, поставки не останавливались, несмотря на внешние факторы.

«Поставки не прекращались. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде», — сказал он.

Бывший комик уточнил, что Украина продолжает получать системы противовоздушной обороны. При этом он отметил, что объёмы поставок остаются ограниченными и не полностью закрывают потребности страны. Он также указал, что поддержка со стороны США сохраняется даже на фоне других международных кризисов, включая обострение вокруг Ирана.

Ранее в Германии заявили об отсутствии необходимости поставок ракет Taurus Украине. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что Киев уже располагает собственными дальнобойными вооружениями. По его словам, часть этих систем разработана при участии западных партнёров и показывает высокую эффективность. Мерц также пояснил, что ранее поддерживал идею передачи ракет, однако сейчас считает её неактуальной. При этом он подчеркнул, что ключевой проблемой для Украины остаётся нехватка финансовых ресурсов, а не вооружений.