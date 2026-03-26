Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 06:33

Песков объяснил купированием угроз спецслужбами проблемы с сетью в центре Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал временное отключение мобильного интернета в центре Москвы, заявив, что спецслужбы действуют в рамках своих полномочий. Его слова передаёт корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Дмитрий Песков прокомментировал временное отключение мобильного интернета в центре Москвы. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам представителя Кремля, именно профильные ведомства принимают необходимые меры для купирования возникающих угроз.

«Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет — это прерогатива спецслужб», — отметил Песков.

Ранее Life.ru сообщал, что мобильный интернет в центре Москвы вернулся к работе без ограничений. До этого жители столицы массово жаловались на перебои со связью — проблемы дошли даже до здания Госдумы. Из-за нестабильного сигнала депутаты и журналисты были вынуждены бродить по коридорам в поисках мест, где ещё можно выйти в Сеть.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar