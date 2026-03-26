Песков объяснил купированием угроз спецслужбами проблемы с сетью в центре Москвы
Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал временное отключение мобильного интернета в центре Москвы, заявив, что спецслужбы действуют в рамках своих полномочий. Его слова передаёт корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Дмитрий Песков прокомментировал временное отключение мобильного интернета в центре Москвы.
По словам представителя Кремля, именно профильные ведомства принимают необходимые меры для купирования возникающих угроз.
«Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет — это прерогатива спецслужб», — отметил Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что мобильный интернет в центре Москвы вернулся к работе без ограничений. До этого жители столицы массово жаловались на перебои со связью — проблемы дошли даже до здания Госдумы. Из-за нестабильного сигнала депутаты и журналисты были вынуждены бродить по коридорам в поисках мест, где ещё можно выйти в Сеть.
