Появилось видео первых секунд после нападения школьника с арбалетом в Челябинске
Один из школьников снял видео из класса в челябинской школе, в котором совершил нападение подросток с арбалетом. Его публикует Baza. Можно заметить, что на полу есть кровь.
Следы крови на полу после нападения в школе в Челябинске. Видео © Telegram / Baza
По предварительным данным, нападавший зашёл в класс и совершил выстрел. Кроме того, у пострадавшей школьницы из-за выстрела из сигнального пистолета образовалось рассечение над бровью.
Ранее сообщалось, что в Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета, затем распылил перцовый баллончик и попытался сбежать через окно, но при падении сломал ноги. Известно, что при нём также был сигнальный пистолет. Ученики отмечают, что охрана никогда не осматривала тех, кто проходит через металлодетектор.
