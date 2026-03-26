Появилось видео первых секунд после нападения школьника с арбалетом в Челябинске

Один из школьников снял видео из класса в челябинской школе, в котором совершил нападение подросток с арбалетом. Его публикует Baza. Можно заметить, что на полу есть кровь.

Следы крови на полу после нападения в школе в Челябинске. Видео © Telegram / Baza

По предварительным данным, нападавший зашёл в класс и совершил выстрел. Кроме того, у пострадавшей школьницы из-за выстрела из сигнального пистолета образовалось рассечение над бровью.