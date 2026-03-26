Ревность стала причиной нападения подростка с арбалетом на школу в Челябинске

Ревность стала причиной нападения 15-летнего подростка на школу в Челябинске. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, юноша приревновал свою подругу к другому и пришёл на её урок с оружием. Одноклассники описывают его как тихого и спокойного парня, который занимался боевыми искусствами, играл в футбол и планировал поступать в местный юридический колледж.

Во время второго урока он ворвался в класс, распылил газ и выстрелил в школьницу из арбалета — стрела прошла по касательной, задев голову. После этого он распылил перцовый баллончик в коридоре и выпрыгнул из окна.

Подросток попытался скрыться через окно, но переломал ноги при падении с третьего этажа. В результате инцидента пострадали пять человек, троим оказали помощь на месте. Возбуждено уголовное дело.