В Челябинске возбудили дело по трём статьям после нападения а арбалетом в школе

В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения подростка на школу, в результате которого пострадала ученица. По данным Telegram-канала SHOT, нападавший — 15-летний Артём — выстрелил своей однокласснице прямо в лицо из сигнальной ракетницы.

На данный момент пострадавшая госпитализирована, в настоящий момент её жизни ничего не угрожает. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по трём статьям: «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

Сам нападавший задержан и также доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.