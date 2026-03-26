

26 марта, 06:58

В Челябинске возбудили дело по трём статьям после нападения а арбалетом в школе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения подростка на школу, в результате которого пострадала ученица. По данным Telegram-канала SHOT, нападавший — 15-летний Артём — выстрелил своей однокласснице прямо в лицо из сигнальной ракетницы.

На данный момент пострадавшая госпитализирована, в настоящий момент её жизни ничего не угрожает. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по трём статьям: «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

Сам нападавший задержан и также доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

ФСБ задержала школьника из Уфы, планировавшего теракт в храме по заданию радикалов

Напомним, что в Челябинске в школе №32 ученик девятого класса выстрелил из арбалета в свою одноклассницу прямо в учебном заведении. Сразу после этого подросток распылил перцовый баллончик и попытался скрыться, выпрыгнув из окна третьего этажа. Как выяснилось позже, нападавший также имел при себе сигнальную ракетницу. Напавшим оказался 15-летний Артём, который увлекается шахматами.

BannerImage
Наталья Афонина
