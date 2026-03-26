Напавшим на школу в Челябинске оказался 15-летний шахматист

Напавшим на школу в Челябинске оказался 15-летний подросток, который увлекается шахматами. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, юноша выступал на Первенстве Челябинской области и занимал 83 694-е место в рейтинге по классическим шахматам. Сверстники говорят, что он тихий парень со средней успеваемостью. По некоторым данным, нападавший также занимался борьбой.

После случившегося всех учеников школы №32 отпустили домой.