Напавшим на школу в Челябинске оказался 15-летний шахматист
Напавшим на школу в Челябинске оказался 15-летний подросток, который увлекается шахматами. Об этом сообщает SHOT.
Напавшим на школу в Челябинске оказался 15-летний подросток.
По данным источника, юноша выступал на Первенстве Челябинской области и занимал 83 694-е место в рейтинге по классическим шахматам. Сверстники говорят, что он тихий парень со средней успеваемостью. По некоторым данным, нападавший также занимался борьбой.
После случившегося всех учеников школы №32 отпустили домой.
Ранее сообщалось, что в Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета, после чего распылил перцовый баллончик и попытался сбежать через окно, но сломал ноги. Известно, что из оружия у него ещё был сигнальный пистолет. Ученики говорят, что охрана никогда не осматривала тех, кто проходит через металлодетектор.
Обложка © Telegram / SHOT