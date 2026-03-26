Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 06:39

Напавшим на школу в Челябинске оказался 15-летний шахматист

Напавшим на школу в Челябинске оказался 15-летний подросток, который увлекается шахматами. Об этом сообщает SHOT.

Напавшим на школу в Челябинске оказался 15-летний подросток. Видео © Telegram / SHOT

Напавшим на школу в Челябинске оказался 15-летний подросток. Видео © Telegram / SHOT

По данным источника, юноша выступал на Первенстве Челябинской области и занимал 83 694-е место в рейтинге по классическим шахматам. Сверстники говорят, что он тихий парень со средней успеваемостью. По некоторым данным, нападавший также занимался борьбой.

После случившегося всех учеников школы №32 отпустили домой.

«Взорвал меня!» Вспыльчивый ростовчанин расстрелял прохожего после словесной перепалки
«Взорвал меня!» Вспыльчивый ростовчанин расстрелял прохожего после словесной перепалки

Ранее сообщалось, что в Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета, после чего распылил перцовый баллончик и попытался сбежать через окно, но сломал ноги. Известно, что из оружия у него ещё был сигнальный пистолет. Ученики говорят, что охрана никогда не осматривала тех, кто проходит через металлодетектор.

Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar