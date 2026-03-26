26 марта, 07:22

Напавший на школу в Челябинске подросток фанател от шутера Brawl Stars

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kate Krav-Rude

15-летний подросток, напавший на школу в Челябинске, оказался фанатом мобильного шутера Brawl Stars. Увлечение парня доходило до крайностей: в своих соцсетях он регулярно публиковал скриншоты из виртуальных баталий. Об этом сообщает SHOT.

Подросток проводил часы в игровых чатах, а также вёл аккаунт на Twitch-платформе. Помимо главной «игрушки», в его списке предпочтений значился ещё один шутер — Stendoff 2. Эксперты отмечают, что подобные проекты сейчас занимают ту же нишу детской популярности, что и заблокированный ранее Roblox.

Игровая индустрия привлекает не только несовершеннолетних, но и злоумышленников. Ранее аферисты уже не раз наживались на поклонниках Brawl Stars, выманивая у них деньги под видом внутриигровых покупок или «уникальных» предложений.

Ревность стала причиной нападения подростка с арбалетом на школу в Челябинске
Напомним, в результате инцидента пострадали пять человек, включая нападавшего, который попытался сбежать через окно. Троим оказали помощь на месте. Госпитализирована девочка, в которой подросток выстрелил из арбалета и ракетницы. Её жизни ничего не угрожает.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Никита Никонов
