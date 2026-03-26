Пять человек пострадали при нападении ученика с арбалетом в челябинской школе

Пять человек пострадали при нападении подростка с арбалетом в школе №32 Челябинска, пишет SHOT со ссылкой на источник. Помимо госпитализированных ученика и раненой им одноклассницы, троим учителям оказали помощь на месте.

Известно, что их залило газом из баллончика, который распылил 15-летний школьник. В госпитализации они не нуждаются.

Напомним, девятиклассник выстрелили из арбалета в школьницу, после чего распылил перцовый баллончик и попытался сбежать через окно. Он сломал ноги и был госпитализирован. По данным Life.ru, нападавшим является 15-летний подросток, увлекающийся шахматами.